Člani Slovenske medicinske akademije predstavili rešitve zdravstvenega sistema

Ljubljana, 22. februarja - Člani Slovenske medicinske akademije so med rešitvami zdravstvenega sistema našteli ureditev javne zdravstvene mreže in enovitega zdravstvenega sistema ter dobrih pogojev dela, povečanje števila zdravnikov in zdravniškega kadra ter ureditev urgentnih centrov. Ob tem so ponudili, da lahko v zdravniški stavki prevzamejo vlogo mediatorja.