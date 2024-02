Medicinski center Barsos zaradi primera odstranitve želodca napačnemu bolniku ministrstvo zaprosil za nadzor

Ljubljana, 16. februarja - Medicinski center Barsos je po besedah direktorice Urše Murn zaradi primera odstranitve želodca napačnemu bolniku urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva za zdravje zaprosil za nadzor. Uradu so dogodek tudi prijavili. Do dogodka je prišlo zaradi zamenjave vzorcev tkiv, zaradi česar je bil na operacijo napoten napačen bolnik.