Zdravniška zbornica: Ob vsaki napaki v zdravstvu potrebna preiskava in ukrepanje

Ljubljana, 16. februarja - V Zdravniški zbornici so ob primeru, ko so zaradi menjave vzorcev tkiv na Onkološkemu inštitutu Ljubljana napačnemu bolniku odstranili želodec, opozorili, da je ob vsaki napaki v zdravstvu treba najprej ugotoviti vsa dejstva. "Potrebna je preiskava in ukrepanje, da se takšni primeri ne ponovijo," so zapisali v sporočilu za javnost.