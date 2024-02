Končni načrt za izvedbo ukrepov na vodotokih v 2024 in 2025 naj bi bil pripravljen do konca marca

Ljubljana, 21. februarja - Končni načrt za izvedbo izrednih ukrepov sanacij in investicij na vodotokih v 2024 in 2025 naj bi bil pripravljen do konca marca, je po srečanju z župani občin, ki ležijo ob delu porečja Save, dejala državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc. Občine imajo 10 dni časa, da se na predlagani načrt odzovejo.