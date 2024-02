Podjetjem poziv za oddajo dokazil o škodi v poplavah avgusta lani

Ljubljana, 21. februarja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je podjetja, ki so utrpela škodo v poplavah avgusta lani, pozvalo k predložitvi dokazil o dejanski škodi. Za povračila ima skupaj zagotovljenih 230 milijonov evrov, del je že bil izplačan. Rok za oddajo dokazil je 22. marec, so sporočili z ministrstva.