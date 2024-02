V italijanskih potnih listih poslej vsi slovenski šumniki

Slovenske črke so bile že doslej pravilno natisnjene v italijanskih osebnih izkaznicah in drugih dokumentih, v potnih listih pa ne.

Pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji imajo po zaščitnem zakonu pravico, da sta njihovo ime in priimek v dokumentih pravilno natisnjena. Paritetni odbor, čigar naloga je spremljanje izvajanja zaščitnega zakona, je na nezakonito odsotnost strešic v potnih listih opozarjal več let.

Pristojni oddelek na italijanskem notranjem ministrstvu je v septembra lani objavljeni okrožnici zapisal, da bodo vse slovenske črke v dokumentih pravilno natisnjene. A se je zataknilo zaradi tehničnih težav. Novembra lani so na vladnem omizju za vprašanja slovenske manjšine zagotovili, da so bile tehnične težave, ki so preprečevale, da bi v italijanskih potnih listih bile ustrezno natisnjene tudi črke s strešicami, odpravljene.

A časnik je nedavno poročal o primeru Valentine Košuta, ki je med koncem decembra in začetkom januarja obnovila svoj potni list in ob prevzemu ugotovila, da v njenem priimku manjka strešica. Na tržaški kvesturi so za Primorski dnevnik potrdili, da črki š in ž nista bili dodani v sistem za tiskanje potnih listov, na kar so opozorili pristojne službe v Rimu.

Minuli teden pa so Valentini Košuta s tržaške kvesture sporočili, da je bil šumnik, ki ga ima v priimku, vključen v sistem in da se lahko znova naroči na termin za pridobitev novega dokumenta s pravilno natisnjenim priimkom, še piše časnik na svoji spletni strani.