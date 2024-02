Ukrepi v osnutku nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja segajo od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 6. februarja - V osnutku nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 je opredeljenih 21 strateških ciljev in 284 ukrepov na šestih področjih. Ukrepi segajo od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih, nekateri so bolj vsebinski, drugi bolj organizacijski, pa tudi takšni, ki trenutno niso izvedljivi, priznavajo v strokovni skupini.