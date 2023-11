Na javni predstavitvi mnenj o kariernem razvoju in pomanjkanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Koper, 28. novembra - Na javni predstavitev mnenj o pomanjkanju pedagoških delavcev in njihovem kariernem razvoju, ki je danes potekala v Kopru, so med drugim govorili o avtonomiji učiteljev in o njihovem počutju. Del skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033, ki se ukvarja s tem področjem, je že v zaključni fazi priprave predloga.