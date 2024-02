Predlog novele zakona o osnovni šoli primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 1. februarja - Poslanci so po splošni razpravi o vladnem predlogu novele zakona o osnovni šoli s 46 glasovi za in 26 proti ocenili, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Podprli so ga v Svobodi, SD in Levici ter poslanec Felice Žiža, v SDS in NSi so bili proti. Predlog med drugim določa, da je uspeh na NPZ lahko eno od meril za vpis na srednje šole.