V DZ javna razprava o prenovi učnih načrtov in nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje

Ljubljana, 3. aprila - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino bo danes opravil javno razpravo o prenovi sistema vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim zajema prenovo učnih načrtov za vrtce, osnovne šole in gimnazije, spremembo zakona o osnovnih šoli ter pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje.