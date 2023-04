Felda na posvetu za zgodnejše učenje jezikov in več digitalizacije

Ljubljana, 3. aprila - Minister za izobraževanje Darjo Felda je na predstavitvi mnenj o šolstvu glede na že potekajočo kurikularno prenovo in pripravo programa šolstva do leta 2033 dejal, da bo treba dati večji poudarek digitalizaciji. V tretjem razredu bi spet uvedli nacionalno preverjanje znanja, prvega tujega jezika bi se učili že v prvem razredu in drugega v sedmem.