V osnutku nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja kot temeljno izhodišče varno in spodbudno učno okolje

Ljubljana, 6. februarja - Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so predstavili osnutek nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za 2023-2033. Kot je pojasnil vodja delovne skupine za pripravo dokumenta Janez Vogrinc, je v njem več kot 280 ukrepov. Kot temeljno izhodišče vzgojno-izobraževalnega sistema pa je postavljeno varno in spodbudno učno okolje.