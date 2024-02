V Evropskem parlamentu tudi kritike na predlog za 90-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2040

Strasbourg, 6. februarja - Evropski poslanci so danes pozdravili predlog Evropske komisije s priporočili za 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2040 glede na leto 1990, deležen pa je bil tudi kritik, češ da bodo ukrepi zelenega prehoda prizadeli evropsko industrijo, kmete in evropske državljane, ki postajajo vse bolj revni.