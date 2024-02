Razburjeni francoski kmetje nadaljujejo z blokadami prometa okoli prestolnice

Pariz/Bruselj, 1. februarja - V sredo napovedani ukrepi Evropske komisije niso pomirili francoskih kmetov, ki tudi danes nadaljujejo s protestnimi aktivnostmi. Na vpadnicah okoli Pariza so znova postavili več blokad s traktorji, s čimer so onemogočali dostop do prestolnice. Evropskemu protestnemu gibanju kmetov so se danes pridružili tudi portugalski kolegi.