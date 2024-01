Protesti nezadovoljnih kmetov zajeli Evropo

pripravil Blaž Mohorčič

Bruselj/Berlin/Pariz, 28. januarja - Več evropskih držav so v zadnjih mesecih in tednih zajeli protesti kmetov, nezadovoljnih zaradi ukrepov nacionalnih oblasti, pa tudi regulacije in okoljskih ciljev, določenih na ravni EU. Bruselj na nezadovoljstvo in vse bolj ostro razpravo odgovarja s strateškim dialogom o prihodnosti evropskega kmetijstva, katerega namen je najti skupno vizijo.