Nezadovoljni kmetje s traktorji zasedli ulice Bruslja

Bruselj, 1. februarja - V Bruslju, kjer poteka izredno zasedanje voditeljev članic EU, so danes kmetje iz protesta proti visokim stroškom in strogim evropskim predpisom s traktorji blokirali promet. Po poročanju belgijskih medijev so protestniki z več sto traktorji zasedli evropsko četrt. Pri tem naj bi prišlo tudi do manjših izgredov.