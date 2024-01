Proteste napovedali tudi osrednji sindikati kmetov v Španiji

Madrid, 30. januarja - Evropskemu protestnemu gibanju kmetov se bodo pridružili tudi osrednji trije sindikati kmetov v Španiji Asaja, UPA in COAG. Kot so njihovi predstavniki izpostavili v skupni izjavi za javnost, se kmetijstvo tudi v Španiji sooča s težkimi pogoji dela in dušečo birokracijo.