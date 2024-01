Kmetje v Franciji in drugod po Evropi ne popuščajo

Pariz/Atene/Rim, 31. januarja - Francoski kmetje stopnjujejo pritisk na vlado. Danes so se s konvojem traktorjev še bolj približali Parizu, Lyonu in drugim večjim mestom. Posredovala je policija, pri čemer so mnogi kmetje njena opozorila ignorirali. Več deset je bilo pridržanih. Jezni kmetje so blokirali tudi ceste v Italiji in Grčiji.