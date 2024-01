Proteste francoskih kmetov zaznamoval incident s smrtnim izidom

Pariz, 23. januarja - Francoski kmetje nadaljujejo protestne akcije in blokade po državi, s katerimi opozarjajo na visoke stroške, naraščajoče dajatve in stroge okoljske predpise. Proteste je sicer danes zaznamoval incident s smrtnim izidom, v katerem je avtomobil trčil v cestno oviro na jugozahodu Francije. Umrla je ženska, njen mož in hči pa sta bila hudo poškodovana.