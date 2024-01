Golob se je s sprejemom zahvalil sodelujočim za pomoč v poplavah

Brdo pri Kranju, 29. januarja - Predsednik vlade Robert Golob je danes na Brdu pri Kranju gostil sprejem za predstavnike organizacij in struktur, ki so sodelovale pri pomoči prizadetim v poplavah avgusta lani. Kot je izpostavil, želi na ta način počastiti tiste, ki delujejo v tem sistemu solidarnosti in pomoči ljudem, ki ga bomo glede na številčnost ujm še pogosto potrebovali.