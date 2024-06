Novak v Brežicah ukrepe ob hidroelektrarni označil za ustrezne

Brežice, 6. junija - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak si je ob robu vladnega obiska v Posavju v Brežicah ogledal hidroelektrarno na reki Savi in izvedbo izrednih ukrepov po lanskoletnih poplavah. "Območje je ustrezno dograjeno z vidika urejanja voda in upoštevanju varstva narave v smislu ohranitve rib in drugega življa," je povedal.