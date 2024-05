Savinjskim občinam osnutki sklepov vlade za odstranitev ogroženih objektov

Mozirje, 30. maja - Občine Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Luče, Mozirje, Šoštanj, Ljubno ob Savinji in Nazarje so prejele prve osnutke sklepov vlade za odstranitev z ujmo ogroženih objektov. Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih pripombe in predloge lastnikov in druge zainteresirane javnosti zbira do 12. junija.