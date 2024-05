Krajani Strug še čakajo na cenitvena poročila v ujmi uničenih hiš

Luče, 31. maja - Krajani Strug še čakajo na obljubljena cenitvena poročila v lanski ujmi uničenih hiš. Kot je za STA povedal predstavnik krajanov Paul Orešnik, si želijo, da bi bila ocena korektna. Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic jim je sporočil, da so cenitve končane in da dobivajo poročila cenilcev.