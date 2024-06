Konferenca: Popoplavna sanacija naj upošteva družbeno življenje in počutje ljudi

Ljubno ob Savinji, 1. junija - Ob sanaciji infrastrukture po katastrofalnih poplavah in iskanju trajnostnih rešitev je pomembno obravnavati tudi vplive naravne nesreče na družbeno življenje in duševno počutje ljudi. To je ena od ugotovitev konference, ki jo je ta teden na Ljubnem ob Savinji pripravila Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije.