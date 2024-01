EU pred volitvami z ukrepi za preprečevanje tujega vmešavanja

Bruselj, 23. januarja - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v luči številnih volitev, ki bodo letos potekale v EU in drugod, predstavil ukrepe za preprečevanje tujega vmešavanja v volilne procese. Predstavljeni so v drugem poročilu o tujem vmešavanju in manipuliranju z informacijami, ki ugotavlja, da so aktivnosti potrebne že mesece pred volilnim dnem.