DeSUS in Dobra država vložili listo kandidatov za evropske volitve

Ljubljana, 9. maja - DeSUS in Dobra država sta danes vložili skupno listo kandidatk in kandidatov za volitve poslancev v Evropski parlament. Nosilec liste Uroš Lipušček je ob vložitvi izpostavil, da se bodo osredotočali predvsem na mir, saj menijo, da je ta ključen za vzdrževanje socialne države v Sloveniji in Evropski uniji.