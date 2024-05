NSi s sloganom EU Poženi vstopila v volilno kampanjo

Ljubljana, 9. maja - NSi je danes uradno začela kampanjo pred volitvami za Evropski parlament, katere slogan je EU Poženi. S sloganom želijo v stranki poudariti, da EU potrebuje zagon, zlasti na področjih, kjer ji je v preteklosti spodletelo, so pojasnili na današnji novinarski konferenci. Med drugim so izpostavili migracije in razumen zeleni prehod.