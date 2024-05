V ZZB za vrednote NOB ob dnevu zmage izpostavili vrednote svobode in miru

Ljubljana, 9. maja - V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije so ob današnjem dnevu zmage izpostavili, da je čas, da ponovno postavimo v ospredje vrednote svobode, miru, solidarnosti, enakosti, socialne pravičnosti in antifašizma. "Zahtevajmo pogajanja za mir in recimo ne vojni in oboroževanju," so pozvali.