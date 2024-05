Na listi Zelenih Slovenije tudi Mojca Šetinc Pašek

Ljubljana/Ptuj, 8. maja - Zeleni Slovenije so zvečer na svetu stranke potrdili listo za volitve slovenskih poslancev v Evropski parlament, vložili pa jo bodo v petek. Listo bo vodil aktualni evropski poslanec Klemen Grošelj, na osmem in devetem mestu pa bosta poslanka v DZ Mojca Šetinc Pašek in direktor Porodnišnice Postojna Aleksander Merlo, so sporočili iz stranke.