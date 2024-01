Vikrče in Medno bo povezoval nov viseči most

Medvode, 20. januarja - Potem ko je poplava avgusta lani odnesla in v celoti uničila 90 let star lesen most za pešce in kolesarje, ki je povezoval Vikrče in Medno, so stekle priprave za gradnjo novega visečega mostu. Izdelavo dokumentacije je donirala družba HSE Invest, razpis za izvajalca bi lahko bil objavljen v prvem četrtletju, je objavila Občina Medvode.