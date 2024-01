Po lanskih neurjih stekla nujna dela na brežini Pake v Velenju

Velenje, 12. januarja - Direkcija za vode je danes začela izvajati nujna dela za odpravo posledic visokih voda na reki Paki nad mostom ob Cesti talcev v Velenju. Izvajalec del je koncesionar za vzdrževanje vodotokov, družba NIVO Eko, so sporočili z Mestne občine Velenje. Zaradi del bosta predvidoma do konca prihodnjega tedna delno zaprti pešpot in kolesarska steza.