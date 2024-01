Vlada s predlogom novele zakona o izvrševanju proračunov določa sklad za obnovo po ujmi

Ljubljana, 11. januarja - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za 2024 in 2025. V njem so med drugim določeni nov proračunski sklad za obnovo, na katerem se bodo zbirala sredstva za odpravo posledic avgustovske ujme, in novi namenski proračunski prihodki za ta namen. Določila sledijo decembra sprejetemu zakonu o obnovi in razvoju po ujmi.