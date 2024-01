Popravljen jez male hidroelektrarne v Strugah bo moral lastnik odstraniti

Luče, 10. januarja - V Strugah, ki so bile prizadete v avgustovski vodni ujmi, je lastnik male hidroelektrarne začel popravljati jez. Danes so se z njim sestali minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic ter ga seznanili, da dolgoročno delovanje hidroelektrarne tam ni mogoče.