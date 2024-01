Zgornjegorenjski župani s Šeficem o aktualnih izzivih sanacije

Radovljica/Begunje na Gorenjskem, 9. januarja - Vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic se je danes v Radovljici srečal z župani občin zgornje Gorenjske in si ogledal potek sanacije na terenu. Tako Šefic kot župani so izpostavili dobro sodelovanje, osrednja skrb pa je, kako v postavljenih rokih zagotoviti pripravo projektov in njihovo izvedbo.