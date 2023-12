Leto 2024: Javni sektor na prehodu v novo leto s številnimi nerešenimi zahtevami

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 28. decembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so pred koncem leta parafirali dogovor o uskladitvi plač z inflacijo. A novo leto se kljub temu ne bo začelo mirno: v prvih dneh leta sta že napovedana protest sodnikov in stavka zdravnikov. Čim prejšnji dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij in s tem višje plače pričakujejo tudi v drugih delih javnega sektorja.