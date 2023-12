Zakon o obnovi prinaša ukrepe tudi za kmetijstvo in gozdarstvo

Ljubljana, 20. decembra - Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga je DZ sprejel prejšnji teden, prinaša tudi ukrepe s področja kmetijstva in gozdarstva. Ti so usmerjeni v učinkovito obnovo kmetijskih zemljišč, gozdnih cest, osuševalnih in namakalnih sistemov ter enostavnejšo gradnjo nadomestitvenih kmetijskih objektov in kmetij.