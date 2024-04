S projektom SeaInsights do izboljšanja varstva in upravljanja severnega Jadrana

Piran, 29. aprila - Društvo Morigenos je pred kratkim v Piranu gostilo prvi sestanek projekta SeaInsights, ki ga je pridobilo v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi partnerji. Cilj projekta v skupni vrednosti 798.000 evrov je izboljšati varstvo in upravljanje severnega Jadrana s spremljanjem biotske raznovrstnosti z okoljsko DNA in vključevanjem javnosti.