Z novim modelom umetne inteligence do boljšega raziskovanja kitov in delfinov

Ljubljana, 12. septembra - Slovensko društvo Morigenos je sodelovalo pri razvoju novih orodij umetne inteligence za izboljšano raziskovanje kitov in delfinov. V globalni mednarodni raziskavi je prispevalo podatke za razvoj novega modela globokega učenja za identifikacijo teh živali. Raziskava je bila julija objavljena v znanstveni reviji Methods in Ecology and Evolution.