Društvo Morigenos bo v Piranu odprlo Izobraževalno-raziskovalni center o delfinih

Piran, 31. maja - Društvo Morigenos, ki se ukvarja z opazovanjem in preučevanjem delfinov v slovenskih in okoliških vodah, bo v Piranu 13. junija odprlo Izobraževalno-raziskovalni center o delfinih. Obiskovalci bodo lahko v njem na interaktiven način spoznavali različne vsebine o življenju delfinov in se podrobneje spoznali z morskim svetom, so sporočili iz društva.