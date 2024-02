Raziskava: Stanje kitov in delfinov v Jadranu kljub pestrosti vrst slabše kot pred desetletji

Ljubljana, 6. februarja - Jadransko morje je eno od najbolj obremenjenih sredozemskih območij, stanje kitov in delfinov v tem morju pa je kljub pestrosti njihovih vrst slabše kot pred nekaj desetletji. Temu so botrovale različne grožnje, med drugim tudi obsežni poboji delfinov v 19. in 20. stoletju, so izsledke znanstvene študije povzeli v društvu Morigenos.