Slovenski raziskovalci zabeležili največjo prepotovano razdaljo delfina na svetu

Piran, 19. decembra - Raziskovalci slovenskega društva za morske sesalce Morigenos so dokumentirali najdaljšo pot obalnega ekotipa delfina vrste velika pliskavka na svetu. Ugotovitve o poti delfina po imenu Prešeren kažejo, da so ti morski sesalci veliko bolj mobilni, kot so sklepali doslej, je danes za STA povedal vodilni avtor raziskave Tilen Genov iz društva.