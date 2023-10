Društvo Morigenos z mednarodnimi kolegi raziskalo genetske povezanosti sredozemskih delfinov

Piran, 19. oktobra - Raziskovalci društva Morigenos so v sodelovanju z mednarodnimi raziskovalci izvedli študijo o populacijski strukturi in genetski povezanosti velikih pliskavk v severovzhodnem Sredozemskem morju. Študija je razkrila veliko pripadnost delfinov določenim območjem, med drugim pa tudi genetsko povezanost med delfini iz Ambracijskega in Tržaškega zaliva.