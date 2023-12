Kmetom za škodo po poplavah 3,7 milijona evrov nujne pomoči

Ljubljana, 8. decembra - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem do nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah v začetku avgusta izdala 245 informativnih odločb o dodelitvi skupno 3,7 milijona evrov pomoči. Prva izplačila bodo sredi decembra, je danes objavila agencija.

Do pomoči so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 4. avgusta utrpela premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka, ki ga je kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022.

Upravičenci bodo na podlagi podatkov, povzetih iz aplikacije Ajda, prva izplačila za pomoč prejeli v sredini decembra, temu pa bo sledilo še izplačilo pomoči za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2024 in druge pomoči, je napovedala agencija.

Od 3,7 milijona evrov je 1,23 milijona evrov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), 2,46 milijona evrov pa iz državnega proračuna.