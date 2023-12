Goodyearovi prostovoljci poskrbeli za boljšo prihodnost lokalnih skupnosti

Ljubljana, 6. decembra - Zaposleni podjetja Goodyear Slovenija so letos v okviru projekta Boljša prihodnost, navdihujoča kultura na pomoč priskočili 15 organizacijam ter tako podprli lokalne skupnosti. Donacijo v višini 99.800 evrov so namenili tudi v avgustu poplavljenim območjem in prostovoljnim reševalnim službam, so sporočili iz podjetja.