Na okrogli mizi poudarili velik pomen prostovoljcev v kriznih razmerah

Ljubljana, 5. decembra - Prostovoljci so v kriznih razmerah izjemnega pomena, pa naj gre za tiste, ki so že prej usposobljeni za posredovanje v takšnih okoliščinah, ali tiste, ki se pridružijo spontano, ker bi radi dali svoj prispevek, so poudarili na okrogli mizi v okviru kongresa prostovoljstva. Nujna pa je komunikacija in usklajevanje, da ne pride do kaosa, so dodali.