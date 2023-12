Dela na porečju Kamniške Bistrice v teku

Domžale, 3. decembra - Po avgustovskih poplavah dela na porečju Kamniške Bistrice potekajo tudi v decembru. Vodstvo in zaposleni na domžalski občini so opravili več ogledov na terenu, predvsem v Nožicah in Biščah. Dela za odstranitev poškodovanega mostu na Viru pa naj bi začeli v začetku decembra in izvedli v najkrajšem možnem času, so sporočili z občine.