Poslanci novelo zakona o varstvu okolja poslali v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 28. novembra - Predlog novele zakona o varstvu okolja, ki so ga v DZ vložile nevladne organizacije in predvideva izenačitev standardov za sežigalnice in naprav za sosežig, gre v nadaljnjo obravnavo. Medtem ko so v koaliciji prepričani, da so spremembe korak v pravo smer, je opozicija kritična do novih obremenitev za podjetja.