V DZ načelna podpora predlogu novele zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 28. novembra - Vse poslanske skupine so v današnji prvi obravnavi načeloma izrazile podporo predlogu novele zakona o varstvu okolja, ki so ga v DZ vložile nevladne organizacije in predvideva izenačitev standardov za sosežigalnice in sežigalnice. So pa v opozicijskih NSi in SDS zadržani predvsem do novih obremenitev za gospodarstvo.