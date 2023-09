Gospodarstvo v zvezi z novelo o varstvu okolja pogreša strokovno javno razpravo

Ljubljana, 20. septembra - Predstavniki gospodarskih združenj so na srečanju z vodstvom državnega sveta vnovič izrazili nestrinjanje s predlogom novele zakona o varstvu okolja, ki ga bodo nevladniki predvidoma ta teden vložili v DZ. Kot so poudarili, je največja pomanjkljivost predloga ta, da ni bil deležen širše in strokovne javne razprave.