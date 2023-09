Nevladniki v DZ prinesli podpise za vložitev novele o varstvu okolja

Ljubljana, 22. septembra - Nevladne organizacije, združene v kampanji Naj Anhovo zadiha, so danes v DZ prinesle potrebnih 5000 overjenih podpisov državljanov za vložitev predloga novele zakona o varstvu okolja v parlamentarno proceduro. Ob tem so predstavnike političnih strank pozvali, da tokrat dajo interese zdravja ljudi pred kapital in novelo zakona podprejo.